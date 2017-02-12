В Беларуси вступил в силу безвиз для США и стран ЕС

Источник: Українські новини

12 февраля указ президент Беларуси Александр Лукашенко об установлении безвизового режима въезда и выезда для граждан 80 государств ступил в силу.

Об этом сказано в сообщении МИД Беларуси в Twitter.

Среди стран, получивщих безвиз с Беларусью - США и страны ЕС.

Возможность такого вьезда европейцы и амеканцы получили при условии нахождения в стране не более 5 суток.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

При этом отметим, что порядок безвизового передвижения не распространяется на тех, кто прибыл в Беларусь авиарейсами из России, а также тех, кто намерен осуществить вылет в аэропорты России.

Напомним, в начале января Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства ЕС. Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы. В ответ Россия решила восстановить погранконтроль с Беларусью.