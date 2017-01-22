В Белом доме обвинили американские СМИ в попытке лишить Трампа легитимности
Источник: РБК-УКРАИНА
22.01.2017
Новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас обвинил американские СМИ в попытке лишить президента США Дональда Трампа легитимности. Об этом Прибас заявил в интервью Fox News. "СМИ одержимы тем, чтобы лишить легитимности президента, и мы не будем сидеть и терпеть это", - сказал Прибас. Кроме того, ранее пресс-секретарь Белого Дома Шон Спейсер обвинил американские СМИ в попытке занизить количество зрителей церемонии инаугурации Трампа. Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй также в телеинтервью в субботу заявила, что администрации "нужно будет пересмотреть" отношения с прессой.
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