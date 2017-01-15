В Берлине готовятся к кибератакам во время выборов в бундестаг
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15.01.2017
Власти Германии активно готовятся отражать хакерские атаки во время выборов. По словам федерального уполномоченного по проведению выборов, мощности вычислительного центра уже утроены.
Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер (Dieter Sarreither) ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг. "Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии", - описал он подготовку в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 15 января.
Мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты. Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы "защищены против всяких попыток манипулирования".
Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.
На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.