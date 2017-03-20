В БПП рассказали подробности встречи Порошенко с лидерами парламентских фракций

Источник: РБК-УКРАИНА

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с главами парламентских фракций, в частности, шел широкий диалог относительно кандидатур на членов Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сегодня по итогам встречи с президентом журналистам сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Говорилось о том, что надо искать точки соприкосновения как с правительством, так и с парламентом. Договорились о том, что перенесется на четверг голосование по кандидатурам в Счетную палату. Шел широкий диалог относительно кандидатур на членов ЦИК, учитывая ситуацию с Охендовским", - заявила Луценко.

По ее словам, в ближайшее время будут напечатаны наработки по пенсионной реформе для ее обсуждения в обществе. Также лидеры фракций договорились о том, что Меморандум с МВФ будет обнародован сразу после его согласования и подписания.