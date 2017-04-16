В Британии призывают лишить гражданства жену Асада

Источник: КорреспонденТ.net

Депутаты парламента Великобритании призвали лишить гражданства рожденную в Лондоне жену сирийского лидера Башара Асада. По их мнению, она участвует в пропагандистской операции сирийского режима, передает газета Sunday Times.

Парламентарии считают, что Асма Асад использует свои аккаунты в соцсетях для поддержки и пропаганды сирийского режима. Отмечают, что она выставляет своего мужа в образе мученика и обвиняет Запад в распространении лжи.

Газета пишет, что жена Асада активно пользуется Instagram и Facebook, а также ведет канал в Telegram. Всего у нее около 500 тысяч подписчиков. Также сообщается, что Telegram часто используется исламскими радикалами для обмена сообщениями.

Асма Асад родилась в Лондоне в районе Актон, она имеет британское и сирийское гражданство. Наличие второго паспорта позволяет лишить ее гражданства, если власти Британии сочтут это целесообразным.