В Британии украли антикварные книги Ньютона, Галилея и Коперника

Источник: КорреспонденТ.net

В Лондоне похитили более 160 антикварных редких книг, датируемых 15-16 веком и общей стоимостью около двух миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает Daily Mail, жемчужиной среди украденных книг, было издание Николая Коперника, которое оценивается в 215 тысяч фунтов стерлингов.

В похищенном издании Коперника 1566 года описывается одна из его главных теорий о том, что Солнце находится в центре Вселенной.

По словам полиции, трое преступников сломали сложную систему защиты и пробрались в склад, где хранились книги, через крышу.

Среди украденных книг также научные труды Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи. Кроме того, похитили издание "Божественной комедии" Данте, датируемое 1569 годом.

Отмечается, что книги были, вероятно, украдены на заказ. По словам экспертом, эти древние научные и литературные труды невозможно будет продать ни в одном аукционном доме.