В британском Норфолке волны выбросили на берег 360 кг кокаина

Источник: Українські новини

В Британии на пляже Норфолка море выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов (62,6 млн долларов). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), пишет "Российская служба Би-Би-Си".

Несколько сумок на пляже обнаружил местный житель и сообщил в полицию. После этого сотрудники служб безопасности начали прочесывать побережье в поисках других наркотиков.

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - рассказал Мэтью Риверс из NCA.

"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - добавил он.

Сотрудники полиции надеются, что обнаружили все сумки с наркотиками.