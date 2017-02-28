В Брюсселе 2 марта рассмотрят "безвиз" для Украины

Источник: Українські новини

Вопрос введения безвизового режима для Украины будет вынесен на встрече постоянных представителей стран членов Евросоюза (COREPER), который состоится 2 марта в Брюсселе (Бельгия). Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

Второй раунд принятия решения (на уровне стран-членов ЕС) ориентировочно состоится в мае.

Также Президент Петр Порошенко приветствует успешное завершение триалога между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом Европейского Союза по либерализации визового режима для Украины.

"Приветствую завершение триалога Совет - Еврокомиссия - Европарламент по безвизовому режиму с ЕС. Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", - написал Президент в микроблоге Twitter.

В апреле 2017 года Европарламент должен принять решение по введению безвизового режима для Украины, а в мае Совет ЕС должен окончательно его утвердить.