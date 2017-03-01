В Брюсселе подписали последний документ об отмене виз для Грузии

Источник: Українські новини

1 марта, в Брюсселе состоялась церемония подписания решения об отмене виз для граждан Грузии. Церемония подписания состоялась в 15:00 по киевскому времени в здании Европейского парламента, сообщает "Европейская правда".

Решение об отмене виз подписали президент Европарламента Антонио Таяни и Крис Агиус, представитель Мальты – страны, председательствующей сейчас в Совете ЕС.

На торжественной церемонии присутствовал также премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В то же время сам он документ не подписывал, поскольку подписанный регламент н