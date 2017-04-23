В Будапеште протестуют против правительства Орбана

Источник: КорреспонденТ.net

В венгерской столице Будапеште продолжаются массовые акции протеста против политики премьер-министра страны Виктора Орбана, люди вышли на улицы города с целью в шутливый способ выразить свое несогласие с действиями правительства, передает DW.

На митинге венгры "требуют" от правительства дальнейших ограничений свобод. Демонстранты несут плакаты и выкрикивают лозунги вроде "Долой прессу!", "Долой образование!", "Даешь больше демагогии!".

Кроме того, они требуют от правительства прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Пхеньяном.

Венгерские СМИ уже успели окрестить эти выступления как "самую остроумную демонстрацию Венгрии". Инициатором такого рода протестов выступила забавная партия "Двохвостная собака" (MKKP).

Руководитель этой политсилы объявил, что участие в демонстрациях приняли "по меньшей мере 30 миллионов" людей, когда, по приблизительным подсчетам, число участников не превышало три тысячи.

Сообщается, что, несмотря на сатирический характер акции протеста, многих участников волнует все большее наступление на права и свободы, которое проводит правительство Орбана. Так же митингующие критикуют близость венгерского премьера к российскому президенту Владимиру Путину.

Напомним, в начале апреля парламент Венгрии принял законопроект, который меняет условия функционирования зарубежных вузов в стране. В частности, изменения предусматривают запрет зарубежным учебным заведениям выдавать венгерские дипломы без соответствующего межправительственного соглашения, а также делают невозможной работу вузов, в которых нет отделения в своей стране.