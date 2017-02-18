В центре Киева полицейские изъяли у водителя автомат Калашникова

Источник: РБК-УКРАИНА

В Киеве около 16:00 правоохранители остановили на пересечении улиц Владимирская и Софийская автомобиль "Ауди", при досмотре которого в багажнике обнаружили автомат Калашникова, магазин к нему и патроны. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечено, что на место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала событие.

"В ходе общения водитель, а это - местный житель, 1969 г. р., предоставил справку эксперта о том, что автомат Калашникова не является боевым оружием, и сообщил, что приобрел его как коллекционный экспонат", - говорится в сообщении. Правоохранители владельца оружия опросили, автомат изъяли для проведения экспертизы, а справку на него - для установления ее подлинности.



