В центре Львова взорвалась граната

Источник: Українські новини

Сотрудники полиции 12 февраля задержали подозреваемого в применении гранаты на ул. Городоцкой, 173 в центре Львова. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, гранату во двор бросил из балкона дома 54-летний мужчина.

Он в состоянии алкогольного опьянения стоял на лестничной площадке и рассказывал своему товарищу о неудовлетворенности жизнью.

После этого мужчина пошел в квартиру, взял гранату, выдернул чеку и бросил ее во двор.

Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.

Ранее сообщалось, что взрыв гранаты без жертв произошел 12 февраля в 9:00 на ул. Городоцкой,173 в центральной части Львова.