В центре Львова взорвалась граната
Источник: Українські новини
12.02.2017
Сотрудники полиции 12 февраля задержали подозреваемого в применении гранаты на ул. Городоцкой, 173 в центре Львова. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По его словам, гранату во двор бросил из балкона дома 54-летний мужчина.
Он в состоянии алкогольного опьянения стоял на лестничной площадке и рассказывал своему товарищу о неудовлетворенности жизнью.
После этого мужчина пошел в квартиру, взял гранату, выдернул чеку и бросил ее во двор.
Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.
Ранее сообщалось, что взрыв гранаты без жертв произошел 12 февраля в 9:00 на ул. Городоцкой,173 в центральной части Львова.