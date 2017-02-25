В центре Львова загорелся ресторан, движение транспорта перекрыли

Источник: 112.ua

В центре Львова на проспекте Свободы около 8:30 часов утра произошел пожар. Как сообщает ZIK, горел ресторан "Вежа Крамарів", однако возгорание первоначально случилось в соседнем ресторане "Княжий келих".

В Facebook-сообществе "Варта-1" сообщают, что существует угроза повреждения помещения младших классов школы №62. Движение в центре перекрыто.