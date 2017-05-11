В Черновцах осквернили мемориал жертвам Холокоста

Источник: Українські новини

В ночь на 11 мая в городе Черновцы вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста. Об этом на своей странице Facebook сообщил Илья Хочь, депутат горсовета Черновцов и председатель Черновицкой еврейской благотворительной организации "Мирьям".

Неизвестные нарисовали свастики красной краской, а также нацистские руны "зиг" и надпись "14/88", которая в неонацистских кругах означает зашифрованное имя Адольфа Гитлера.

Памятник установили в прошлом году, благодаря председателю организации "Мирьям", несмотря на опасения того, что мемориал будут осквернять.