В честь победительницы "Евровидения-2016" Джамалы назвали вид тюльпанов

Источник: Українські новини

В честь победительницы "Евровидения-2016" Джамалы назвали новый вид тюльпанов. Об этом она сообщила в Instagram, сообщают Українські Новини.

"Хочу поделиться с вами новостью. В начале 2017 года голландская компания по выращиванию тюльпанов StoKolex вывела новый сорт цветка и назвала его в мою честь. Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно", - написала Джамала.

По ее словам, она очень любит эти цветы и у нее с ними связано множество приятных воспоминаний в жизни.

"...определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь", - акцентировала Джамала.