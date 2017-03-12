В Дании тоже не хотят видеть турецкого премьера

Источник: КорреспонденТ.net

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен попросил своего турецкого коллегу Бина Йылдырыма отложить запланированный визит в страну из-за "напряженности" между Турцией и Нидерландами, сообщает Associated Press.

Указано, что Йылдырым планирует посетить страну 20 марта 2017 года, но премьер Расмуссен заявил, что такой визит не может состояться, учитывая "нынешнее турецкое нападение на Голландию".

"При нормальных обстоятельствах, это было бы приятно приветствовать премьер-министра Турции", - сказал Расмуссен, добавив, что датское правительство было "очень обеспокоено" политическими событиями в Турции.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов из-за конфликтных событий, которые на днях развернулись между двумя странами.