В декабре начнут строительство 2 станций метро на Виноградарь в Киеве

Источник: Українські новини

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко прогнозирует открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь до 2020 года. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Предварительные расчеты говорят нам, что мы сможем станцию "Мостицкая" и станцию "Проспект Правды" открыть на протяжении максимум 3 лет. Две станции, которые будут продолжением этого туннеля в направлении Ветряных Гор", - сказал Кличко.

"Это направление, приблизительно, будет стоить 5, может быть немного больше, миллиардов гривен. Это 2 станции "Мостицкая" и "Проспект Правды", - сказал Кличко.

Он добавил, что ведутся переговоры с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томасом Майером по привлечению ЕБРР к финансированию строительства метрополитена.