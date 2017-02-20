В День Конституции белорусы выйдут на "марши нетунеядцев"

Источник: Українські новини

В Беларуси ряд оппозиционных партий объявили 15 марта, День Конституции, общенациональным днем протеста против так называемого "тунеядского" декрета. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Кампания "Мы - не тунеядцы" объявляет 15 марта, День Конституции, общенациональным днем протеста против декрета N3. В Минске подана заявка на проведение "Марша нетунеядцев". Кроме столицы, марши состоятся и в других регионах Белоруссии", - говорится в заявлении партии "Белорусская христианская демократия".

По информации партии, главная цель маршей - отмена декрета N3. Организаторы кампании обещают до 15 марта продолжить сбор подписей против декрета.