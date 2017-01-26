В Днепре расстреляли машину охранной фирмы: убит один человек, двое ранены

Источник: 112.ua

В Днепре вечером 25 января расстреляли автомобиль охранной фирмы: убит один человек, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции г. Днепра вечером 25 января. Граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мертвый человек и двое раненых охранников в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжкие телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Сейчас состояние раненых стабильное.

"Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни человек занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и домой", - сообщили в полиции.

По области был объявлен план "Перехват". Поиски злоумышленников продолжаются.

Открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.