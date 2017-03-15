В "дочках" банков РФ украинцы хранят 36 миллиардов

Источник: КорреспонденТ.net

Украинские "дочки" российских банков имеют 36 миллиардов гривен обязательств перед физическими и юридическими лицами Украины, заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день во всех этих банках сосредоточено 36 миллиардов гривен обязательств перед физическими и юридическими лицами: 21 миллиардов гривен перед физическими и 15 миллиардов гривен перед юридическими", – уточнила Рожкова.

По ее словам, все эти обязательства обеспечены рабочим кредитным портфелем на 150 миллиардов гривен.

Отметим, сегодня НБУ предложил санкции против банков с роскапиталом. Их предлагается применить к таким банкам: Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, VSбанк и БМ Банк. Введение таких санкций будет запрещать любые операции в пользу материнских банков.