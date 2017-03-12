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В Донецке умер один из "основателей ДНР" - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

12.03.2017

Один из бывших руководителей "МИД ДНР" Борис Борисов заявил, что 12 марта в Донецке умер "один из создателей "ДНР" Владимир Макович, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Борисова.
 
"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", - отметил он.
 
Макович также известен тем, что в мае 2014 года зачитывал обращение к бизнесмену Ринату Ахметову - после того, как Ахметов описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, которые взяли регион в заложники.  
 
Некоторое время Маковича возглавлял так называемый "Верховный совет ДНР".
 
По информации источника, близкого к Маковичу, похороны состоятся во вторник 14 марта.
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