В Донецке умер один из "основателей ДНР" - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Один из бывших руководителей "МИД ДНР" Борис Борисов заявил, что 12 марта в Донецке умер "один из создателей "ДНР" Владимир Макович, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Борисова.

"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", - отметил он.