В ЕС назвали сроки отмены виз для украинцев

Источник: КорреспонденТ.net

Он выразил надежду, что проблем с отменой виз не будет, несмотря на предстоящие выборы во Франции. Безвизовый режим между странами ЕС и Украиной вступит в силу до конца июня. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"В принципе, решение было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется в соответствии с планом. Безвизовый режим должен вступить в силе до конца июня", – сказал Мингарелли.

По его словам, после введения безвизового режима к украинцам "будут относиться как к любым гражданам третьих стран, не входящих в ЕС".

"Поэтому, если у представителей пограничного контроля будут некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате любых мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и, если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином из третьих стран, им могут отказать во въезде", – отметил Мингарелли.