В ЕС назвали условие крымчанам для поездок без виз

Источник: КорреспонденТ.net

После отмены виз между Украиной и ЕС, жители Крыма смогут ездить в Европу без виз, но только с биометрическим паспортом гражданина Украины.

Об этом заявил пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас им дана возможность – или вы ездите с российскими паспортами, обращаетесь за визами, платите 60 евро - или у вас есть биометрический паспорт украинского гражданина, и вы ездите без виз", - сказал он.

По его словам, безвизовый режим между Украиной и ЕС повысит желание крымчан и жителей ДНР и ЛНР быть украинским гражданином.

"Растет интерес быть украинским гражданином, что является очень важным посылом для жителей Крыма и Донбасса, потому что там есть много людей, например, в Крыму, которые хотят ездить в ЕС", - сказал Стулик.

Напомним, вчера Европарламент проголосовал за безвиз Украине. До введения безвизового режима между Украиной и ЕС осталось всего одно решение Совета Евросоюза.