В ЕС обеспокоены ситуацией на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Евросоюз обеспокоен ситуацией на востоке Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на брифинге в понедельник, 6 февраля.

"Ситуация на востоке Украины в последние дни была поводом для нашего чрезвычайного беспокойства. Когда мы призываем к полному исполнению Минских соглашений, мы снова подтверждаем ожидания, что столкновения прекратятся, и эффективно начнется процесс мирного урегулирования", – сказала она.

По словам Могерини, Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, сосредоточив свое внимание непосредственно на предоставлении услуг населения. Мы хотим обеспечить улучшение для народа условий и обстановки в стране. Это также требует лучшей ситуации в области безопасности", – отметила она.

Кроме того, Могерини сообщила, что участники встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе выразили готовность активнее поддерживать работу коллег в рамках "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Так, стороны обсудили поддержку реформ на Украине, в частности в социально-экономической сфере и в сфере борьбы с коррупцией, которую в ЕС считают ключевым моментом.