В Европарламенте на днях обсудят безвиз с Киевом

Источник: КорреспонденТ.net

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины 9 марта 2017 года. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте Европарламента.

В частности, комитет рассмотрит включение Украины в список третьих стран, чьи граждане освобождаются от необходимости иметь визы при пересечении внешней границы Евросоюза. Голосование в комитете состоится по договоренностям в Европарламенте и Совете Европы, докладчиком выступит Мария Габриэль.