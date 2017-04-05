В Европарламенте завершились дебаты по безвизу

Источник: КорреспонденТ.net

В Европарламенте закончились дебаты по безвизовому режиму для Украины. Завтра будет проведено соответствующее голосование.

Большинство евродепутатов в ходе дискуссий высказались за безвиз для Украины заявив, что страна выполнила все условия. Однако некоторые выступили против.

Так, депутат от Германии, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галлер подчеркнул, что Украина достигла не только техническиих, но и политических изменений.

При этом он подчеркнул, что реформы воплощаются медленно, но призвал учитывать боевые действия на Донбассе.

В то же время депутат от Нидерландов Беатрикс фон Сторк напомнила президенту Петру Порошенко его имущество и документы об офшорах. Она также заявила о высоком уровне коррупции в стране.

Депутат от Польши Михал Бони поддержал безвиз для Украины. По его мнению, страна меняется в лучшую сторону и осуществляет реформы в условиях войны.

Другой депутат от Польши Анна Фотыга также поддержала безвиз для Украины, но отметила, что "упоминание имени Степана Бандеры будит опасения".

Представитель французской партии Национальный фронт (ее лидер Марин Ле Пе-ред.) Жиль Лебертон выступил "категорически против".

"Украинский президент Порошенко применяет пытки против всех, кто подозревается в сепаратизме. Они действуют категорически против европейских правил", - заявил он.