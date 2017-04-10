В Европе заявили о провале реформы Нафтогаза - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Европейский банк реконструкции и развития заявил о провале реформирования Нафтогаза Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на письмо президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, адресованном президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимира Гройсмана.

"Реформа Нафтогаза, одна из самых важных, находящихся под вашей юрисдикцией, может потерпеть фиаско в ближайшие дни. После ряда разочаровывающих событий, независимые члены набсовета НАК заявили о возможности ухода в отставку", - говорится в письме.

"Если это произойдет, это не только серьезно навредит Нафтогазу, а и разрушит уверенность международного сообщества в обязательствах правительства по реформированию и реструктуризации НАК", - пишет президент ЕБРР.

Чакрабарти обращает внимание на неоправданную задержку реализации плана корпоративного реформирования Нафтогаза, и незавершенную работу над имплементацией вторичного законодательства, необходимого для вступления в силу с 1 апреля изменений в устав НАК.

"После многих месяцев консультаций в проекте политики госсобственности для НАК по-прежнему содержатся положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что ставит под угрозу предполагаемую независимость и изоляцию компании от необоснованного политического вмешательства", - отмечается в письме.