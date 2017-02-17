В ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму украинского военного

Источник: РБК-УКРАИНА

Участник украинского добровольческого крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев задержан при попытке попасть в оккупированный Россией Крым "в обход пункта пропуска". Об этом сообщают "РИА Новости". "В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана", - сообщается в пресс-релизе. Отмечено, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.



