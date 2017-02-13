В Генштабе констатируют снижение количества обстрелов со стороны боевиков

Источник: 112.ua

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины полностью под контролем украинских военных, количество обстрелов со стороны боевиков сократилось. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в комментарии "Интерфаксу".

"Количество обстрелов уменьшилось, сократилось количество случаев применения минометов, но противник все еще использует стрелковое оружие. Ситуация полностью под контролем сил АТО", - сказал он в ходе бригадных учений в понедельник в Черниговской области, отвечая на вопрос о ситуации за последние сутки.

При этом Муженко подчеркнул: "Потерь с нашей стороны практически не было".

Ранее в пресс-центре штаба АТО предупредили, что украинские военные будут вынуждены открыть огонь в случае продолжения обстрелов со стороны боевиков после 16:30 13 февраля. С начала текущих суток по состоянию на 18:00 в зоне АТО зафиксировано 39 вражеских обстрелов.