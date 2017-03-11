В Германии полиция предотвратила теракт в торговом центре Эссена

Источник: РБК-УКРАИНА

Немецкая полиция утверждает, что предотвратила теракта 11 марта в торговом центре на площади Лимбекерплац в городе Эссен на западе страны. Как отметил представитель полиции Эссена, у правоохранителей есть "конкретные доказательства" того, что теракт должен был быть совершен именно в этот день именно в этом торговом центре, передает DW.

Указано, что полиция получила информацию о запланированном нападении от спецслужб. Деталей о том, как именно планировали совершить нападение, полиция пока не раскрывает. В то же время источники издания в правоохранительных органах сообщают о возможной исламистской подоплеки.

Двух мужчин из городка Оберхаузен допросили в связи с инцидентом, но полиция уточнила, что они не являются подозреваемыми в планировании теракта. Сообщается, что в связи с сообщениями по вероятной подготовке теракта торговый центр закрыли на весь день. Обычно каждую субботу его посещают десятки тысяч покупателей.



