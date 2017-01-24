В Германии социал-демократы выдвинули Шульца на пост канцлера

Источник: РБК-УКРАИНА

Немецкие социал-демократы выдвинули бывшего главу Европарламента Мартина Шульца на пост канцлера Германии. Об этом на заседании фракции СДПГ в Бундестаге заявил лидер партии Зигмар Габриэль, передает DW. Сообщается, что Габриэль отказался от выдвижения на пост канцлера Германии в пользу Шульца. Кроме того, Мартин Шульц должен возглавить Социал-демократическую партию, а Габриэль намерен стать министром иностранных дел вместо Франка-Вальтера Штайнмайера, который в феврале должен стать президентом страны. Также сообщается, что в Германии шансы СДПГ на победу в ходе выборов при выдвижении Зигмара Габриэля оценивались как минимальные. В то же время Шульц, по данным опросов, не уступает по популярности лидеру Христианско-демократического союза Ангеле Меркель. Напомним, в декабре сообщалось, что Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии. Якобы он решил не соперничать с лидером СДПГ Габриэлем из-за давних дружеских отношений.



