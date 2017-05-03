В ГПУ объяснили отказ Интерпола искать Януковича

Источник: КорреспонденТ.net

В ГПУ заявили, что снятие с розыска Интерпола бывшего президента Виктора Януковича объясняется "недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого".

Об этом сказал начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает пресс-служба ведомства.

При этом он подчеркнул, что "снятие с международного розыска Януковича произошло не по причине ошибок следствия или нарушений, допущенных следственными органами".

В ГПУ отметили, что сейчас выводы Интерпола обрабатываются, после чего будет приянто решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.

Горбатюк также сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано.



"Решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола", - сказал он.