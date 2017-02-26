В Грузии рассчитывают на отказ РФ от признания Абхазии и Южной Осетии

Источник: РБК-УКРАИНА

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе рассчитывает, что РФ отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. Об этом Абашидзе заявил в интервью Starvision, передает "Грузия онлайн". "Я понимаю интересы российской стороны. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы Грузия смирилась с этой ситуацией, что Абхазия и т. н. Южная Осетия - независимые государства. А мы им говорим, что мы с этим никогда не смиримся…И они должны знать, потому что смириться с этим невозможно", - заявил Абашидзе. По его словам, Абхазия и Южная Осетия на 95% зависят от госбюджета России, там стоят российские войска, которые постоянно проводят учения, в том числе вблизи Тбилиси.

Тем не менее, он допустил отказ РФ от признания "независимости" грузинских регионов. "Я считаю, что это возможно и это так и будет в конце концов. Я не знаю, будет ли это в этом году или через пять лет, но я уверен, что это рано или поздно произойдет. Потому что это настолько неестественная ситуация для всего мира, что международное сообщество не собирается с этим смириться. В какой-то степени эти регионы тоже оказались жертвой конъюнктуры, которая возникла в 2008 году. Это обязательно изменится. Я думаю, что в России многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию Абхазии и т. н. Южной Осетии независимыми государствами, было большой ошибкой. Я это вижу, я это чувствую и я это слышу", - добавил Абашидзе.

Напомним, ранее в Грузии опровергли готовность восстанавливать дипломатические отношения с Россией. В августе 2008 года войска РФ вторглись на территорию Грузии под предлогом защиты своих граждан - жителей Цхинвальского региона с незаконно выданными российскими паспортами. В результате агрессии была оккупирована большая часть западной Грузии, а войска приблизились к Тбилиси на 30 км. Российская армия передислоцировалась в Абхазию и Южную Осетию после международного вмешательства, а руководство РФ признала их "независимость". В ходе военного конфликта погибли 408 граждан Грузии, из них 224 мирных жителя.



