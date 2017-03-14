В Грузии за хранение наркотиков арестовали сына Деканоидзе
Источник: 112.ua
14.03.2017
В Грузии арестовали сына экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.
В качестве меры пресечения ему избрано предварительное заключение. Дело в отношении него связано с приобретением и незаконным хранением наркотиков. Предварительное слушание в суде назначено на 12 апреля.
В местной полиции ситуацию пока не комментируют.
Отметим, сама Деканоидзе на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявляет, что не позволит "торговаться" с ней ее сыном.
"Кто со мной пытается торговаться моим единственным сыном, знайте - не получится, исключено", - написала она.
Тест на патриотизм. Борьба с двойным гражданствомЛуценко: Во время разгона редута в Кривом Торце правоохранители закон не нарушали