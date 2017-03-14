В Грузии за хранение наркотиков арестовали сына Деканоидзе

Источник: 112.ua

В Грузии арестовали сына экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В качестве меры пресечения ему избрано предварительное заключение. Дело в отношении него связано с приобретением и незаконным хранением наркотиков. Предварительное слушание в суде назначено на 12 апреля.

В местной полиции ситуацию пока не комментируют.

Отметим, сама Деканоидзе на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявляет, что не позволит "торговаться" с ней ее сыном.

"Кто со мной пытается торговаться моим единственным сыном, знайте - не получится, исключено", - написала она.