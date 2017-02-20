В Харькове парень выбросился с 14 этажа

Источник: Українські новини

В Харькове 18-летний парень покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает "Объектив" со ссылкой на ГУ Нацполиции.

В результате падения с 14-этажа молодой человек скончался на месте.

Информация о трагедии поступила в Новобаварский отдел харьковской полиции около 11:30 понедельника. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицеские опросили родственников погибшего. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

В полиции также отметили, что юноша в так называемых интернет - "группах смерти" в соцсетях не состоял.

Открыто уголовное производство статье "убивство" с пометкой "самоубийство".