В Харькове парень выбросился с 14 этажа
Источник: Українські новини
20.02.2017
В Харькове 18-летний парень покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает "Объектив" со ссылкой на ГУ Нацполиции.
В результате падения с 14-этажа молодой человек скончался на месте.
Информация о трагедии поступила в Новобаварский отдел харьковской полиции около 11:30 понедельника. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицеские опросили родственников погибшего. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
В полиции также отметили, что юноша в так называемых интернет - "группах смерти" в соцсетях не состоял.
Открыто уголовное производство статье "убивство" с пометкой "самоубийство".
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