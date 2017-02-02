В Харькове сурок предсказал безвиз для Украины

Источник: РБК-УКРАИНА

В Харькове на биологической станции ХНУ им. Каразина, степной сурок по кличке Тимка спрогнозировал погоду. Также животное предсказало получение безвиза для Украины в 2017 году. Глава биостанции Виктор Токарский сообщил, что февраль еще будет холодным, но уже через шесть недель придет потепление, сообщает Vgorode.ua.

Также сурок Тимка дал свой прогноз на безвизовый режим для Украины. “Перед Тимкой поставили две таблички: на одной из них написали "безвиз в 2017 году", а на другой - "безвиз с отсрочкой". Сурок трижды подходил к табличкам, один раз "предсказав" отсрочку и дважды безвиз уже в этом году”, - сказано в сообщении.



