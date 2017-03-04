В Херсонской области бизнесмены финансировали главарей "ДНР"

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины разоблачила схему финансирования боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" коммерческим предприятием в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Одно из коммерческих предприятий региона, которое занимается производством и реализацией продовольственных товаров, систематически переправляло часть неучтенной выручки наличными главарям террористической организации "ДНР", - сказано в нем.

Сообщается, что в ходе расследования сотрудники СБУ провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Правоохранители изъяли более 3 млн гривен наличных, золотые слитки на сумму более 3,5 млн гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенных к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation", которые использовались для финансовых сделок.

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей предприятия и посредника.

Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения.