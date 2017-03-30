В Холме Украина и Польша продолжат раскопки на месте вероятного захоронения князя Данила Галицкого

Источник: 112.ua

Жена президента Украины Марина Порошенко подписала Договор о сотрудничестве по реализации польско-украинского проекта о европейской идентификации Украины времен князя Данила Галицкого. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий. Подписание договора происходило в Доме Митрополита на территории заповедника "София Киевская".

"Марина Порошенко подписала договор о продолжении украино-польских исторических исследований в польском городе Холм по поиску храма Пресвятой Богородицы. Этот храм построил король Данило Галицкий в ХІІІ ст. Раскопки ведут польские и украинские археологи, также работают историки и архитекторы. Сейчас уже найдено святилище, обнаружено первые артефакты. Благодаря договору, исследовательские работы будут продолжены. Исследователи предполагают, что вероятно в храме похоронен сам Данило Галицкий и два его сына. Марина Порошенко также выразила надежду, что храм станет музеем и будет открыт для всех", - говорит корреспондент.

Напомним, в 2013 году Украина и Польша подписали рамочное соглашение о проведении археологических исследований в городе Холм, где находится Собор Пресвятой Богородицы. Археологические раскопки проводятся внутри собора и на прилегающей к нему территории, где обнаружены подземные тоннели.

Князь Данило Галицкий, правитель Галицко-Волынского княжества, умер в 1264 году в городе Холм, где был похоронен в церкви Святой Богородицы, которую построили при его жизни.