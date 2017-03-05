В Израиле декриминализовано употребление марихуаны

Источник: КорреспонденТ.net

Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны. Согласно предложению, выдвинутому министерствами общественной безопасности и юстиции, человек, пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте, должен подвергаться штрафу, а не уголовному преследованию.

Штраф будет составлять около 270 долларов. При повторном задержании он будет удвоен.

В третий раз нарушитель окажется под наблюдением властей, но после относительно краткого срока будет полностью свободен.

Лишь в случае четвертой поимки будет возбуждено уголовное дело. Средства, полученные от штрафов, будут направлены на программы просвещения по вопросам наркомании.

Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны. Эта страна является мировым лидером в области изучения применения марихуаны в медицинских целях.

По словам профессора Рафаэля Мешулама из Еврейского университета в Иерусалиме, преимущества каннабиса изучают "как с химической, так и с фармакологической точки зрения".

Согласно официальным данным израильского минздрава, около 25 тысяч человек в стране имеют право на получение медицинской марихуаны. Многие из них страдают онкологическими заболеваниями, а каннабис - одно из немногих средств, которое, по мнению прописывающих его врачей, способно временно снять боль и нервное напряжение.

Есть и такие, кто курит марихуану по рекомендации врачей-психиатров. В стране, где стрессовые ситуации отнюдь не редкость, люди нередко обращаются за психологической помощью.