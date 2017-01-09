В Израиле задержали 9 подозреваемых в причастности к теракту в Иерусалиме
Источник: Апостроф
09.01.2017
Израильская полиция задержала 9 человек, которые подозреваются в причастности к совершению теракта в Иерусалиме.
Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, передает сайт украинского телеканала 112.
Пятеро задержанных являются родственниками Фади аль-Канабира, который совершил наезд на группу людей в Иерусалиме.
Все задержанные являются жителями квартала Джабель Мукабер, что расположен в восточной части Иерусалима.
Напомним, что в результате теракта, который произошел 8 января в Израиле, погибли 4 человека, 15 получили травмы. Водитель грузовика, которым оказался араб Фади аль-Канабир, был застрелен на месте.
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