В Израиле задержали 9 подозреваемых в причастности к теракту в Иерусалиме

В Израиле задержали 9 подозреваемых в причастности к теракту в Иерусалиме

В Израиле задержали 9 подозреваемых в причастности к теракту в Иерусалиме

Источник: Апостроф

Израильская полиция задержала 9 человек, которые подозреваются в причастности к совершению теракта в Иерусалиме.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, передает сайт украинского телеканала 112.

Пятеро задержанных являются родственниками Фади аль-Канабира, который совершил наезд на группу людей в Иерусалиме.

Все задержанные являются жителями квартала Джабель Мукабер, что расположен в восточной части Иерусалима.

Напомним, что в результате теракта, который произошел 8 января в Израиле, погибли 4 человека, 15 получили травмы. Водитель грузовика, которым оказался араб Фади аль-Канабир, был застрелен на месте.