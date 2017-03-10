В Каире нашли древнюю статую фараона Рамзеса II

Источник: Українські новини

В Каире группа археологов из Египта и Германии нашли фрагменты статуи фараона Рамзеса II, сообщает "Радио Свобода".

Фрагменты статуи были обнаружены недалеко от руин дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь, который сейчас является частью Каира.

"Скорее всего это статуя Рамзеса второго. Она сделана из кварцита. Мы нашли бюст и нижнюю часть головы, а когда доставали бюст, нашли и другие части статуи. Надеюсь, вскоре найдем все ее элементы", - рассказал министр по вопросам древностей и музеев Египта Халед Аль-Анани.

В будущем статую планируют разместить в музее.

Рамзес II правил Древним Египтом с 2279 до 1213 до нашей эры.