В Казахстане арестовали экс-сотрудников администрации президента страны

Источник: РБК-УКРАИНА

Суд в Астане (Казахстан) санкционировал арест экс-сотрудников администрации президента страны. Об этом сообщает "Радио Азаттык" со ссылкой на информацию Комитета национальной безопасности Казахстана. Как сообщается, арестованы экс-заместитель главы администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев и экс-заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин. Чиновников подозревают в "незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов". Как сообщается, на данный момент Майлыбаев и Галихин содержатся в следственном изоляторе. Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности страны Нартая Дутбаева по делу о разглашении государственной тайны.



