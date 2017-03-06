В Киев доставили первую писанку для пасхального фестиваля

Источник: Українські новини

Организации Folk Ukraine передали первую писанку, которую выставят на пасхальный ярмарке в Киеве. Об этом организаторы написали на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром получил звонок: моя команда сообщила, что мы получили первую готовую писанку. Решил увидеть ее собственными глазами! Ну и конечно, не могу не поделиться с вами фото", - написал директор проекта Игорь Добруцкий.

Автор первой писанки дизайнер и художница из Харькова Яна Прадос.

На время Пасхальных праздников в Киеве Folk Ukraine планирует организовать Всеукраинский фестиваль писанок, где представят 585 оригинальных писанок разных авторов. В частности это будет 374 авторских писанки художников, 100 традиционных писанок-мальованок и 111 детских писанок.

Работы можно будет увидеть с 13 апреля по 24 апреля на Софийской площади.

Авторы писанок уже публикуют в сети свои работы, но произведение Яны Прадос является первой писанкой, которая официально готова к фестивалю.