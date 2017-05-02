В Киев прибыли почти 400 участников Евровидения

Источник: КорреспонденТ.net

На конкурс Евровидение-2017 в Киеве уже прибыли почти 400 участников.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины за сутки оформили более 160 участников и членов команд конкурса Евровидение-2017, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново в Одесской области.

В ГПСУ напоминают, что вместе с ГФС проработали процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса.

Особое внимание уделяется сфере безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

Сейчас пропуск через границу участников Евровидения пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как Евро-2012.