В Киеве более 20 рыбаков унесло на оторвавшейся от берега льдине

Источник: РБК-УКРАИНА

В Киеве на реке Днепр 22 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине на 40-50 метров от берега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев. "25 января, в 09:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на оторванной от берега льдине находится более 20 рыбаков", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе спасательной операции удалось спасти 22 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочное расстояние 40-50 метров от берега. "Спасательная операция завершена в 10:22. На месте происшествия было задействовано 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений общей численностью 20 человек личного состава", - говорится в сообщении. Сообщается, что погибших и пострадавших нет, рыбаки от медицинской помощи отказались.



