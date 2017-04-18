В Киеве хотят снова провести гей-парад

Источник: КорреспонденТ.net

В середине июня в Киеве пройдет третий по счету гей-парад. Об этом заявил представитель ЛГБТ-организации KyivPride Зорян Кись.

"Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения", - цитирует его 44.ua.

Он отметил, что организаторы ожидают роста числа участников по сравнению с 2016 годом.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тысяч человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тысяч участников", - сказал Кись.