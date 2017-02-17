В Киеве на Печерске злоумышленники отобрали у мужчины более 1 млн гривен

Источник: РБК-УКРАИНА

На бульваре Леси Украинки в Киеве вчера, 16 февраля 2017 года, злоумышленники отобрали у мужчины более 1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве. "Происшествие произошло в Печерском районе столицы. Водитель перевозил деньги хозяина, который соблазнился на предложение обменять валюту по выгодному курсу", - говорится в сообщении. Как отмечается, около 18 часов вечера неизвестные лица, угрожая огнестрельным оружием, разбили стекло в автомобиле и похитили у мужчины более миллиона гривен.

Водитель рассказал правоохранителям, что по поручению хозяина направлялся к обменнику, расположенному на улице Киквидзе, чтобы поменять там гривны на доллары. В пункте обмена не нашлось необходимой денежной суммы в иностранной валюте и мужчина, возвращаясь обратно, был вынужден остановиться из-за пробки. В это время на него и совершили нападение. "Неизвестный мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет, и приказал ему не двигаться. А в это время другой соучастник с заднего сиденья иномарки забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном. После этого нападавшие на автомобиле "Мерседес" поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 15-ти лет тюрьмы с конфискацией имущества.



