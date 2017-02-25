В Киеве отпустили кураторов "групп смерти" - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Задержанных администраторов "групп смерти" отпустили на свободу. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на источники в Нацполиции.

Напомним, ранее о задержании админов заявлял глава Нацполиции Сергей Князев.

"Были задержаны двое студентов четвертого курса, которые учатся в Киеве в медуниверситете. Эти юноши объяснили, что действовали из любопытства и пытались понять, как работает сознание человека, и удастся ли манипулировать подростками, которые попали в трудное положение. Они давали задания и дети их выполняли. Студенты учатся не на лечебных факультетах, они не имеют отношения к специальности "психиатрия", - сообщил источник.

В местах проживания "кураторов" проводились обыски и допросы. Также известно, что они до сих пор не довели до самоубийства ни одну жертву.

"У нас нет потерпевшей стороны, соответственно, мы не можем им вменять ни одну статью уголовного кодекса. Пришлось отпустить их на свободу", - сообщил правоохранитель.

На данный момент в разработке находятся десятки кураторов.