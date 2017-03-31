В Киеве с апреля отключат батареи

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве с 1 апреля 2017 года завершится отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Кличко в пятницу, 31 марта, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации (КГГА).

Как отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев, полученный прогноз погоды свидетельствует, что с 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура в столице будет +8 градусов тепла. Периодов резкого похолодания, как в марте, Укргидрометцентр не прогнозирует.

"Мы получили почти три тысячи обращений от киевлян, которые просят уже отключить отопление, поскольку стоимость этой услуги чрезвычайно высокая. Поэтому мы используем каждую возможность для экономии киевлян. В этом году отопительный сезон завершится еще раньше по сравнению с предыдущим годом", – сказал Пантелеев.

Завершение отопительного сезона, как и его старт, продлится около семи дней.