В Киеве у мужчины украли сумку с удавом

Источник: Українські новини

В Киеве на Севастопольской площади 9 февраля у мужчины украли сумку с удавом. Такое объявление появилось в группе Facebook "Потерялась, найдена собака. Украина".

"Пропал удав обыкновенный, 6 лет, окрас видовой, длина приблизительно 2 метра. На заправке вместе с вещами была похищена сумка, в которой был удав. Если кто-то что-то видел или слышал, пожалуйста, напишите", - написал пользователь соцсети.

Также он сообщил, что животное теплолюбивое и на морозе может погибнуть в течении пары часов.